2019-05-24T13:54:35+03:00
Общество

Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд

Приговор бывшему правозащитнику вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Злоумышленник получил 50 тысяч рублей за помощь в присвоении статуса адвоката.Злоумышленник получил 50 тысяч рублей за помощь в присвоении статуса адвоката.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В законную силу вступил обвинительный приговор бывшему президенту адвокатской палаты Брянской области.

Напомним, 28 июня прошлого года президент адвокатской палаты, являющийся также председателем квалификационной комиссии, получил 50 тысяч рублей за помощь в присвоении статуса адвоката.

Свою помощь другому соискателю правозащитник оценил уже в 100 тысяч рублей. Но получить деньги не успел, его задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Суд назначил виновному наказание - 2,5 года колонии общего режима, со штрафом в 3 миллиона рублей. Адвокат обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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