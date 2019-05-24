Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
В законную силу вступил обвинительный приговор бывшему президенту адвокатской палаты Брянской области.
Напомним, 28 июня прошлого года президент адвокатской палаты, являющийся также председателем квалификационной комиссии, получил 50 тысяч рублей за помощь в присвоении статуса адвоката.
Свою помощь другому соискателю правозащитник оценил уже в 100 тысяч рублей. Но получить деньги не успел, его задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Суд назначил виновному наказание - 2,5 года колонии общего режима, со штрафом в 3 миллиона рублей. Адвокат обжаловал приговор, но апелляцию не удовлетворили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU