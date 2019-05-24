2019-05-24T12:07:55+03:00
Происшествия

Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд

Мужчина отправится за решетку на три года
Елена РАКОВА
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Областной суд не смягчил первоначальный вердикт.Областной суд не смягчил первоначальный вердикт.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд и теперь отправится отбывать положенное наказание.

В суде установлено, что 19 февраля 2017 года около одиннадцати часов вечера 34-летний житель Почепского района, сел пьяным за руль. В автомобиле с ним ехал пассажир.

- Двигаясь в районе 100 километра автодороги Брянск - Новозыбков со скоростью не менее 90 километров в час водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В ДТП от полученных травм скончался 28-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье автомобиля нарушителя.

Суд приговорил виновного к 3 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Его также лишили права управления автомобилем на 3 года.

Брянец признал свою вину, но обжаловал приговор не согласившись с размером назначенного наказания, сочтя его чрезмерно суровым.

Однако областной суд оставил первоначальный вердикт в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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