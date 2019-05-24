В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-24T10:52:46+03:00

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В этом году в Бежицком районе Брянска отремонтируют 18 школ и детских садов. На это потратят больше восьми миллионов рублей.

За деньги из городской казны отремонтируют кровли в лицее №2, детсадах №88, 154, 101. Коммуникации приведут в порядок в детсадах № 72, 88. В гимназии №5, школах №15 и 66 обновят санузлы. Ремонт спортивных залов запланировали в школах № 11, 13, 18. В центре внешкольной работы построят пандус, в детсаду №77 заново уложат полы, а в детсаду №140 соорудят веранду. Запланированы еще замена окон в детсадах № 146 и 81 и установка нового ограждения территории детсада № 56.

- Брянск получит более 52 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель 41 учреждения образования, - уточнили в горсовете. - Как отметила председатель Бежицкой районной территориальной депутатской группы Наталья Моисеева, деньги, сэкономленные по результатам аукционов, направят на ремонт других образовательных учреждений. В Бежицком районе остается потребность в ремонте кровель 6 зданий. Это школы № 52 и 39, детские сады № 56, 60, 78 и 89.

Кроме того, для школ и детсадов Бежицкого района более 18 миллионов выделяют на мероприятия по комплексной безопасности. Около 1,5 миллиона рублей направлены на подготовку к новому отопительному сезону.

Депутаты также предложили разработать целевую программу для выполнения работ по благоустройству территорий образовательных учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU