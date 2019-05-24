В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-24T10:33:46+03:00

Автолюбитель не справился с управлением

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В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17.30 32 мая на улице Волгодонской села Высокое в Унечском районе.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 33-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

В автоаварии пострадал водитель транспортного средства. Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у мужчины ушиб теменной области, ушиб головного мозга тяжелой степени и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU