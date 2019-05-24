Брянские студотряды начали третий трудовой семестр

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-24T09:38:17+03:00

После церемонии ребята высадили молодые рябины в парке имени 1000-летия Брянска. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске на Кургане Бессмертия открылся третий трудовой семестр студенческих отрядов региона. Около 250 юношей и девушек собрались на площади Воинской славы, чтобы получить путевки на участие в проекте «Целина-2019».

- В ближайшее время этим молодым людям предстоит начать работу в самых разных секторах народного хозяйства: в строительстве и энергетике, транспортной отрасли и сельском хозяйстве, здравоохранении и других, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Весь подготовительный период ребята упорно трудились: обучались рабочим профессиям, познавали азы отрядной управленческой деятельности, занимались благотворительностью, организовывали акции и мероприятия, принимали участие в фестивалях и спортивных соревнованиях.

Представителям студенческих отрядов вручили путевки на участие в проекте «Целина-2019». После коллективного фотографирования участники торжества посадили в Центральном парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска рябины.

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ИСТОЧНИК KP.RU