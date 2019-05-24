От дятьковских чиновников потребовали навести чистоту на берегу Буяновского озера

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-24T08:37:58+03:00

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О загрязнении береговой линии Буяновского озера общественникам сообщили жители Дятькова.

- Они рассказали, что в прибрежной зоне сбрасывают отходы канализации, которые затем попадают в водоем, - рассказали в региональном отделении ОНФ.- Горожане выражали опасение, что водному объекту уже нанесен серьезный ущерб. После проверки информации общественники направили обращение в природоохранную прокуратуру.

Как оказалось, канализационные стоки в апреле 2019-го во время ремонта коллектора сливали не в озеро, а вблизи него. Кроме того, на этом же участке находится несанкционированная свалка мусора на площади около 100 квадратных метров.

Активисты Общероссийского народного фронта подали заявление в природоохранную прокуратуру. Правоохранители потребовали от главы администрации Дятьковского района и руководителя водопроводно-канализационного хозяйства убрать несанкционированную мусорную свалку и наказать виновных в сбросе канализационных стоков на берегу Буяновского озера.

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ИСТОЧНИК KP.RU