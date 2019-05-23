2019-05-23T18:30:16+03:00
Общество

В Брянске на Первомайском мосту залили бетон для будущей дороги

Работы ведут в соответствии с графиком
Мария Дедкова
Поделиться:
Как отметил представитель генподрядчика, ко Дню образования Брянской области, 5 июля, движение на мосту откроют.Как отметил представитель генподрядчика, ко Дню образования Брянской области, 5 июля, движение на мосту откроют.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается ремонт Первомайского моста. На очередном выездном совещании подрядчик рассказал властям, что строители завершили бетонирование переходной плиты, соединяющей Первомайский мост с дорогой со стороны Советского района.

Также строители обустроили выравнивающий слой будущей проезжей части и приступили к укладке гидроизоляции, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Представитель технадзора сообщил, что нареканий по качеству нет, выявленные недостатки быстро устраняют.

Как отметил представитель генподрядчика, ко Дню образования Брянской области, 5 июля, движение на мосту откроют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр