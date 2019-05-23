В Брянске на Первомайском мосту залили бетон для будущей дороги

23 Май 18:29 2019-05-23T18:30:16+03:00

Как отметил представитель генподрядчика, ко Дню образования Брянской области, 5 июля, движение на мосту откроют. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы ведут в соответствии с графиком

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В Брянске продолжается ремонт Первомайского моста. На очередном выездном совещании подрядчик рассказал властям, что строители завершили бетонирование переходной плиты, соединяющей Первомайский мост с дорогой со стороны Советского района.

Также строители обустроили выравнивающий слой будущей проезжей части и приступили к укладке гидроизоляции, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Представитель технадзора сообщил, что нареканий по качеству нет, выявленные недостатки быстро устраняют.

Как отметил представитель генподрядчика, ко Дню образования Брянской области, 5 июля, движение на мосту откроют.

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ИСТОЧНИК KP.RU