В Брянске сотрудникам конструкторского бюро задолжали по зарплате 3,7 миллиона рублей

23 Май 18:10 2019-05-23T18:10:39+03:00

Деньги рабочим вернули после вмешательно в дело прокуратуры

Изменить размер текста: A A

В Брянске работникам опытно-конструкторского бюро по теплогенераторам задолжали по зарплате 3,7 миллиона рублей. Выяснилось это после того, как в прокуратуру обратилась налоговая с просьбой провести проверку на предприятии.

Оказалось, что 63 сотрудника не получили заработную плату в январе и феврале, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

От директора конструкторского бюро потребовали устранить нарушения. Тогда руководство предприятия вернуло все деньги работникам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU