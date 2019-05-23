2019-05-23T18:10:39+03:00
Общество

В Брянске сотрудникам конструкторского бюро задолжали по зарплате 3,7 миллиона рублей

Деньги рабочим вернули после вмешательно в дело прокуратуры
Мария Дедкова
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В Брянске работникам опытно-конструкторского бюро по теплогенераторам задолжали по зарплате 3,7 миллиона рублей. Выяснилось это после того, как в прокуратуру обратилась налоговая с просьбой провести проверку на предприятии.

Оказалось, что 63 сотрудника не получили заработную плату в январе и феврале, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

От директора конструкторского бюро потребовали устранить нарушения. Тогда руководство предприятия вернуло все деньги работникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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