Брянские таможенники нашли в посылке полкилограмма сырья для изготовления наркотиков
По факту находки завели уголовное дело
Вещество из посылки оказалось запрещенным.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брянские таможенники нашли в посылке из Украины крупную партию сырья для изготовления наркотиков.
Прекурсор замаскировали под средство для посудомоечной машины.
- При досмотре посылки, следовавшей в Московскую область, были обнаружены пакеты с фенилнитропропеном, - пояснил и. о. заместителя начальника таможни Александр Дралинский. - Это вещество входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен.
По факту находки завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU