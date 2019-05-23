2019-05-23T17:59:56+03:00
Общество

Брянские таможенники нашли в посылке полкилограмма сырья для изготовления наркотиков

По факту находки завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Вещество из посылки оказалось запрещенным.Вещество из посылки оказалось запрещенным.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брянские таможенники нашли в посылке из Украины крупную партию сырья для изготовления наркотиков.

Прекурсор замаскировали под средство для посудомоечной машины.

- При досмотре посылки, следовавшей в Московскую область, были обнаружены пакеты с фенилнитропропеном, - пояснил и. о. заместителя начальника таможни Александр Дралинский. - Это вещество входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен.

По факту находки завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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