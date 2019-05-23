Кредиты для брянских предпринимателей должны стать доступнее
Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин указал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной на возможные меры выхода экономики России из состояния стагнации. По мнению Бориса Романовича, основой и катализатором экономического роста в стране должно стать повышение доступности кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом и фирм, занимающихся долевым строительством, в частности. Диалог состоялся 23 мая в рамках обсуждения годового отчета Центробанка за 2018 год на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике, по финансовым рынкам, бюджету и налогам.
В ходе обсуждения отчета парламентарии обсудили повышение ключевой ставки, рост инфляции, стагнацию в экономике и ряд других болезненных вопросов. Касательно темы, поднятой первым зампредом Госдумы по экономической политике Борисом Пайкиным, Эльвира Сахипзадовна сообщила, что работа в этом направлении ведется. Но тут же посетовала на связанные с кредитованием застройщиков и прочих малых и средних предприятий риски, из-за которых банки неохотно с ними работают. Она пообещала, что Центробанк продолжит работу по повышению доступности кредитов для малого бизнеса.
- Как мы видим, несмотря на меры, о которых говорила Эльвира Сахипзадовна, наша экономика находится в состоянии стагнации, - резюмировал итоги встречи Борис Пайкин. - В прошлом году рост реальных доходов населения снизился на 2,3%, что негативно отражается на итоговых результатах работы Центробанка.
Напомним, в мае первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин включен в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговле. Группа была создана по предложению спикера Вячеслава Володина и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в ходе ежегодного отчета премьер-министра перед парламентариями. Тогда Борис Пайкин указал Дмитрию Медведеву на несовершенство поступившего в Госдуму законопроекта и скептическое отношение к нему предпринимательского сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU