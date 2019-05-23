2019-05-23T16:43:34+03:00
Политика

Кредиты для брянских предпринимателей должны стать доступнее

Борис Пайкин обсудил с председателем Центробанка перспективы поддержки малого и среднего бизнеса
Мария Иванова
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Борис Пайкин включен в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговлеБорис Пайкин включен в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговле
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Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин указал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной на возможные меры выхода экономики России из состояния стагнации. По мнению Бориса Романовича, основой и катализатором экономического роста в стране должно стать повышение доступности кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства в целом и фирм, занимающихся долевым строительством, в частности. Диалог состоялся 23 мая в рамках обсуждения годового отчета Центробанка за 2018 год на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике, по финансовым рынкам, бюджету и налогам.

В ходе обсуждения отчета парламентарии обсудили повышение ключевой ставки, рост инфляции, стагнацию в экономике и ряд других болезненных вопросов. Касательно темы, поднятой первым зампредом Госдумы по экономической политике Борисом Пайкиным, Эльвира Сахипзадовна сообщила, что работа в этом направлении ведется. Но тут же посетовала на связанные с кредитованием застройщиков и прочих малых и средних предприятий риски, из-за которых банки неохотно с ними работают. Она пообещала, что Центробанк продолжит работу по повышению доступности кредитов для малого бизнеса.

- Как мы видим, несмотря на меры, о которых говорила Эльвира Сахипзадовна, наша экономика находится в состоянии стагнации, - резюмировал итоги встречи Борис Пайкин. - В прошлом году рост реальных доходов населения снизился на 2,3%, что негативно отражается на итоговых результатах работы Центробанка.

Напомним, в мае первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин включен в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговле. Группа была создана по предложению спикера Вячеслава Володина и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в ходе ежегодного отчета премьер-министра перед парламентариями. Тогда Борис Пайкин указал Дмитрию Медведеву на несовершенство поступившего в Госдуму законопроекта и скептическое отношение к нему предпринимательского сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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