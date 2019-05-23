22 брянских пенсионера стали жертвами мошенников

23 Май 16:32 2019-05-23T16:32:37+03:00

Полицейские предупреждают: не пускайте незнакомцев к себе домой. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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С начала года жертвами мошенников стали 22 пенсионера.

- Статистика показывает, что чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди в возрасте 75 - 80 лет, - говорят в пресс-службе УМВД Росиии по Брянской области. - Преступники, представляясь работниками социальной, медицинской, газовой или иных служб, проникают в дома и квартиры пенсионеров. А там похищают их сбережения. Также пенсионерам часто предлагают купить по завышенной стоимости лекарства и другие медицинские препараты.

С начала года в Брянской области зарегистрировали 22 таких преступления. Причиненный ущерб составил 2,6 миллиона рублей.

Полицейские предупреждают: не пускайте незнакомцев к себе домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU