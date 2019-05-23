23 Май 16:02 2019-05-23T16:02:39+03:00

Ограничение будет действовать с с 12.00 до 17.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Днем в понедельник, 27 мая, в Бежице понизят напор воды. Ограничение будет действовать с с 12.00 до 17.00 в домах на улицах Ульянова, Камозина, Комсомольской, 22-го Съезда КПСС, Харьковской, Институтской, 3-го Интернационала, Орловской и на бульваре имени 50 лет Октября. На водозаборе «Киевский» пройдут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU