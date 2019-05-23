Под Брянском спасатели тушили условный пожар после ДТП
23 мая на трассе у деревни Титовка в Брянском районе прошли совместные учения экстренных служб.
По легенде, на трассе Р-120 в грузовик столкнулся с микроавтобусом. Последний загорелся. В ДТП есть погибшие и пострадавшие.
- К месту прибыли пожарные и спасатели, сотрудники ГИБДД, центра медицины катастроф, - рассказывают об учениях в пресс-службе правительства Брянской области. - Огнеборцы за считанные минуты ликвидировали пожар. Спасатели деблокировали условных «пострадавших» и передали их медицинским работникам, которые, в свою очередь, оказали пассажирам автобуса необходимую помощь.
- Цели учения были достигнуты, с задачей все службы справились, - резюмировал заместитель начальника управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области Алексей Михеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU