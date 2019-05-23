2019-05-23T15:09:28+03:00
Общество

Под угрозу закрытия попал маршрут №29 в Брянске

Два предпринимателя подали заявления о прекращении перевозок
Мария Дедкова
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В Брянске под угрозу закрытия попал маршрут №29. Два предпринимателя, работавших на маршруте, подали заявление о прекращении перевозок с 21 и 22 июля.

Четыре автобуса, которые работают на линии, принадлежат одному из уходящих перевозчиков, пишут в группе "Брянский автобус". Также под номером 29 должны курсировать еще 17 машин третьего предпринимателя. Но горожане жалуются, что их на маршруте видят крайне редко.

Особенность маршрута №29 заключалась в том, что раньше на нем работали вместительные автобусы ПАЗ. А стоимость проезда сохраняли на уровне городского муниципального транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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