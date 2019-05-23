17-летний брянец Павел Шупиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Соревнования проходят в Токио
В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма. Фото: газета "Рассвет"
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Брянский школьник Павел Шупиков выиграл «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования, на которых отличился 17-летний спортсмен из Суземки, проходят с 18 по 25 мая в Токио.
Павел Шупиков оказался победителем среди юношей до 93 килограммов по жиму лежа. В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма и тем самым обошел соперников из Польши и США, сообщается на сайте соревнований.
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ИСТОЧНИК KP.RU