17-летний брянец Павел Шупиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

23 Май 14:26 2019-05-23T14:26:13+03:00

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Брянский школьник Павел Шупиков выиграл «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования, на которых отличился 17-летний спортсмен из Суземки, проходят с 18 по 25 мая в Токио.

Павел Шупиков оказался победителем среди юношей до 93 килограммов по жиму лежа. В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма и тем самым обошел соперников из Польши и США, сообщается на сайте соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU