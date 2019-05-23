2019-05-23T14:26:13+03:00
Спорт

17-летний брянец Павел Шупиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Соревнования проходят в Токио
Мария Дедкова
Поделиться:
В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма. Фото: газета "Рассвет"В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма. Фото: газета "Рассвет"
Изменить размер текста:

Брянский школьник Павел Шупиков выиграл «золото» на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования, на которых отличился 17-летний спортсмен из Суземки, проходят с 18 по 25 мая в Токио.

Павел Шупиков оказался победителем среди юношей до 93 килограммов по жиму лежа. В трех попытках брянец поднял 585,8 килограмма и тем самым обошел соперников из Польши и США, сообщается на сайте соревнований.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске прошел суд над телефонным террористом
Под Брянском задержали грузовик с 20 тоннами санкционных яблок
У двух молодых брянцев нашли 20 свертков с наркотиками
День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хором
Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги
В Красногорском районе семью выселят из незаконно выданного соцжилья
В Сураже восстановили разрушенный после ливня мост
В Брянске на улице Бежицкой пройдут сплошные проверки водителей
Бывший руководитель адвокатской палаты не разжалобил Брянский областной суд
Брянец, виновный в смертельном ДТП, не разжалобил суд
Брянец отправится за решетку на 9 лет за жестокое убийство приятеля
В этом году в Бежице отремонтируют 18 школ и детских садов
В Унечском районе опрокинулся снегоболотоход, пострадал 33-летний водитель
В Брянске неизвестный автомобилист сбил пенсионера и скрылся с места ДТП
Брянские студотряды начали третий трудовой семестр