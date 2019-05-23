В Брянске пройдет полумарафон, посвященный 75-летию области

23 Май 14:05 2019-05-23T14:05:12+03:00

В полумарафоне может поучаствовать любой желающий. Фото: Брянский молодежный центр.

В забеге поучаствуют 1,5 тысячи человек

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В Брянске пройдет полумарафон, посвященный 75-летию образования области. Забег состоится в субботу, 6 июля. Старт - в 9.00 от Кургана Бессмертия, рассказывают в Брянском молодежном центре.

Маршрут будет пролегать: от Кургана Бессмертия к Площади Партизан, мимо Брянского театра драмы, гостиницы «Брянск», цирка, площади Ленина и памятника Федору Тютчеву.

В полумарафоне может поучаствовать любой желающий. По предварительным данным, на старт выйдут 1,5 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU