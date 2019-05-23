В Брянске ищут подозреваемого в распространении фальшивых денег
В Брянске полиция разыскивает подозреваемого в сбыте фальшивых денег.
9 мая неизвестный мужчина расплатился за покупку поддельной пятитысячной банкнотой в магазине в доме № 41 по улице Горбатова.
- За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность,- поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Приметы подозреваемого: на вид 35-38 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в синие джинсы, белую кофту с красными надписями на рукавах, черную кепку.
Если вы знаете мужчину на фото, сообщите в полицию по телефону 67-01-02, 02 (с мобильного номера любого оператора – 102) или по «телефону доверия» 74-50-95.
Если вы знаете мужчину на фото, сообщите в полицию.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU