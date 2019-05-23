В Брянске задержали мужчину, который хотел изнасиловать прохожую

23 Май 13:23 2019-05-23T13:23:50+03:00

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В попытке изнасилования подозревают 26-летнего жителя Сельцо. По версии следствия, инцидент произошел ночью 21 мая на улице Красноармейской в Брянске.

Подозреваемый напал на женщину, которая шла домой после работы, и попытался ее изнасиловать. На счастье рядом оказались прохожие. Они-то и спугнули злоумышленника.

Мужчине удалось сбежать, но вскоре полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого 26-летнего жителя Сельцо. Он освободился из исправительной колонии в сентябре прошлого года, где отбывал наказание за грабеж.

- На мужчину завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Мы проверяем его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU