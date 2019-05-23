Прокуратура: стародубских школьников плохо охраняют

23 Май 13:08 2019-05-23T13:08:30+03:00

Прокуратура выяснила, что в школах Стародуба нет пропускного режима. Фото: Евгения ГУСЕВА

В общеобразовательные учреждения пускают всех подряд

Изменить размер текста: A A

В школах Стародуба нашли серьезные нарушения с обеспечением безопасности. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, правоохранители проверили ряд общеобразовательных учреждений Стародуба.

Выяснилось, что охраной школ занимаются не специализированные организации, а в зданиях нет пропускного режима.

- Такое положение вещей не позволяет обеспечить постоянный контроль, а также своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций в школах, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура района подала в суд иски на директоров-нарушителей. Они должны принять необходимые меры. Суд требования прокуратуры удовлетворил, решения еще не вступили в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU