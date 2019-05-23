2019-05-23T13:08:30+03:00
Общество

Прокуратура: стародубских школьников плохо охраняют

В общеобразовательные учреждения пускают всех подряд
Ольга УМАРОВА
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Прокуратура выяснила, что в школах Стародуба нет пропускного режима.Прокуратура выяснила, что в школах Стародуба нет пропускного режима.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В школах Стародуба нашли серьезные нарушения с обеспечением безопасности. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, правоохранители проверили ряд общеобразовательных учреждений Стародуба.

Выяснилось, что охраной школ занимаются не специализированные организации, а в зданиях нет пропускного режима.

- Такое положение вещей не позволяет обеспечить постоянный контроль, а также своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций в школах, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура района подала в суд иски на директоров-нарушителей. Они должны принять необходимые меры. Суд требования прокуратуры удовлетворил, решения еще не вступили в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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