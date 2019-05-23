Прокуратура: стародубских школьников плохо охраняют
В школах Стародуба нашли серьезные нарушения с обеспечением безопасности. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, правоохранители проверили ряд общеобразовательных учреждений Стародуба.
Выяснилось, что охраной школ занимаются не специализированные организации, а в зданиях нет пропускного режима.
- Такое положение вещей не позволяет обеспечить постоянный контроль, а также своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций в школах, - говорят в прокуратуре.
Прокуратура района подала в суд иски на директоров-нарушителей. Они должны принять необходимые меры. Суд требования прокуратуры удовлетворил, решения еще не вступили в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU