В Брянске назвали лучших педагогов области

23 Май 12:26 2019-05-23T12:26:30+03:00

Все они получат премию в 55 тысяч рублей

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В Брянске выбрали педагогов, которые станут обладателями губернаторской премии. Итоги конкурса подвели в среду, 22 мая, в правительстве региона.

В этом году за звание лучшего боролись 53 педагога из 17 районов области. Победителями стали 13 человек: 8 учителей общеобразовательных организаций, 2 педагога дошкольных образовательных учреждений, 2 педагога среднего профессионального образования и 1 педагог допобразования. Им положена премия - 55 тысяч рублей.

На заседании внесли предложение увеличить число победителей до 20 человек, а размер премии - до 75 тысяч рублей. Предложение единогласно поддержали.

Работы конкурсантов оценивали нескольких недель.

- Мы тщательно проанализировали представленные материалы, - рассказала директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова. - По итогам экспертизы состоялся второй этап, на котором изучалось содержание представленных работ. В этом году мы также расширили категории участников конкурса. На одну премию в среднем претендовали 4 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU