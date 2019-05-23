В Брянске назвали лучших педагогов области
В Брянске выбрали педагогов, которые станут обладателями губернаторской премии. Итоги конкурса подвели в среду, 22 мая, в правительстве региона.
В этом году за звание лучшего боролись 53 педагога из 17 районов области. Победителями стали 13 человек: 8 учителей общеобразовательных организаций, 2 педагога дошкольных образовательных учреждений, 2 педагога среднего профессионального образования и 1 педагог допобразования. Им положена премия - 55 тысяч рублей.
На заседании внесли предложение увеличить число победителей до 20 человек, а размер премии - до 75 тысяч рублей. Предложение единогласно поддержали.
Работы конкурсантов оценивали нескольких недель.
- Мы тщательно проанализировали представленные материалы, - рассказала директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова. - По итогам экспертизы состоялся второй этап, на котором изучалось содержание представленных работ. В этом году мы также расширили категории участников конкурса. На одну премию в среднем претендовали 4 человека.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU