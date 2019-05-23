В Мглине 11-летняя велосипедистка врезалась в ВАЗ
Ребенка госпитализировали
По предварительной информации, 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Мглине под колеса ВАЗа угодила 11-летняя школьница. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая около 15.30 на улице Щорса.
По предварительной информации, 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении. После этого произошло столкновение.
34-летняя автомобилистка за рулем ВАЗа-21053 не пострадала, сообщают в УГИБДД по Брянской области. А вот школьница получила перелом ноги. Пострадавшую госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU