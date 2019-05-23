2019-05-23T11:11:27+03:00
Происшествия

В Мглине 11-летняя велосипедистка врезалась в ВАЗ

Ребенка госпитализировали
Мария Дедкова
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По предварительной информации, 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении.По предварительной информации, 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Мглине под колеса ВАЗа угодила 11-летняя школьница. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая около 15.30 на улице Щорса.

По предварительной информации, 11-летняя велосипедистка не уступила дорогу машине, пользующейся преимуществом в движении. После этого произошло столкновение.

34-летняя автомобилистка за рулем ВАЗа-21053 не пострадала, сообщают в УГИБДД по Брянской области. А вот школьница получила перелом ноги. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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