Взяточнику из отдела брянского управления имущественных отношений отказали в УДО
В суде не нашли оснований для освобождения осужденного
Бывший чиновник получил 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю отдела управления имущественных отношений Брянской области, осужденному за взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях пояснил, что оснований для освобождения осужденного нет. Никаких свидетельств об исправлении он не предоставил.
Напомним, бывший чиновник получил 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за получение взяток.
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ИСТОЧНИК KP.RU