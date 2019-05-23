2019-05-23T10:25:11+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Тельмана под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Ребенок ушиб голову
Мария Дедкова
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Школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.Школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске возле школы на улице Тельмана водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 22 мая, около 17.05, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.

В ДТП мальчик лишь ушиб голову. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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