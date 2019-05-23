В Брянске на улице Тельмана под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Ребенок ушиб голову
Школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске возле школы на улице Тельмана водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 22 мая, около 17.05, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.
В ДТП мальчик лишь ушиб голову. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU