В Брянске на улице Тельмана под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

23 Май 10:24 2019-05-23T10:25:11+03:00

Школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске возле школы на улице Тельмана водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 22 мая, около 17.05, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, школьник угодил под колеса 32-летнему водителю "Митсубиши Оутлендер",когда переходил дорогу на переходе.

В ДТП мальчик лишь ушиб голову. Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU