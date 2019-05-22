Брянский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Шанхае

22 Май 18:04 2019-05-23T11:39:33+03:00

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Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Шанхае.

- Для Ильи Иванюка турнир сложился непросто, несколько высот он брал с третьих попыток, - рассказывают в Управлении физкультуры и спорта Брянской области. - Высоту 2,28 метра преодолели еще два участника - китаец Ю Ван и Максим Недосеков из Беларуси. По разнице попыток победил представитель Китая, второе место занял белорус.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике. Проходит под эгидой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Соревнования состоят из нескольких этапов. Победители финалов заработают по 50 тысяч долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU