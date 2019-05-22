2019-05-22T18:29:54+03:00
Общество

На директора брянской строительной компании завели уголовное дело за мошенничество

По версии следствия, руководитель фирмы похитил деньги дольщиков
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Брянске на директора строительной компании, занимающейся возведением домов на улицах Степной и Желябова, завели уголовное дело. По версии следствия, руководство фирмы похитило деньги дольщиков.

К такому выводу пришла прокуратура, которая проводила проверку документов компании. Документы передали следователям, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Директор, являющийся и учредителем общества, задержан по подозрению в мошенничестве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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