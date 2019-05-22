На директора брянской строительной компании завели уголовное дело за мошенничество
По версии следствия, руководитель фирмы похитил деньги дольщиков
Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Брянске на директора строительной компании, занимающейся возведением домов на улицах Степной и Желябова, завели уголовное дело. По версии следствия, руководство фирмы похитило деньги дольщиков.
К такому выводу пришла прокуратура, которая проводила проверку документов компании. Документы передали следователям, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Директор, являющийся и учредителем общества, задержан по подозрению в мошенничестве.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU