2019-05-22T17:25:43+03:00
Общество

В Брянске начался ямочный ремонт дорог на улицах Луначарского, Вокзальной и Свободы

Здесь асфальт укладывают, так называемыми, картами
Мария Дедкова
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Всего с 10 апреля ямы залатали на площади больше 18,2 тысячи квадратных метров.Всего с 10 апреля ямы залатали на площади больше 18,2 тысячи квадратных метров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске параллельно с капитальным идет ямочный ремонт дорог. 22 мая рабочие преступили к укладке асфальта на улице Луначарского. Также работы ведутся на улице Вокзальной, Свободы и других, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Всего с 10 апреля ямы залатали на площади больше 18,2 тысячи квадратных метров. Из них ямочный ремонт большими картами провели на улицах: Луначарского, Конотопская, Олега Кошевого, Королева, Комарова, Пушкина, бульваре Щорса и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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