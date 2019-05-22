2019-05-22T16:57:35+03:00
Общество

В Брянске на улице Красный Маяк установили светодиодные фонари

А еще там уложат новый асфальт, благоустроят тротуары и установят желтые мигающие светофоры
Елена РАКОВА
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Улицу Красный Маяк ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Улицу Красный Маяк ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Володарском районе капитально ремонтируют улицу Красный Маяк. Дорожники завершили первый этап монтажа новых светодиодных фонарей на участке от улицы Никитина до улицы Суворова.

- Подрядчик приступил к работе на втором участке - от улицы Суворова до улицы Чернышевского, - уточняют в Брянской городской администрации. - Здесь монтируют самонесущий изолированный провод, устанавливают кронштейны со светильниками. Всего по улице Красный Маяк их будет заменено более 50 штук. Новые фонари должны быть включены к концу этой недели.

Улицу Красный Маяк ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Помимо установки светодиодных фонарей здесь уложат новый асфальт, благоустроят тротуары по обеим сторонам проезжей части. На "зебрах" установят мигающие желтые светофоры. Также предусмотрено восстановление системы водоотводов, расчистка водоотводных каналов, укрепление бетонных лотков и замена труб на съездах для обеспечения водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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