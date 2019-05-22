Трое детей едва не стали жертвами в страшном ДТП с мопедом в Брянске

22 Май 15:31 2019-05-22T15:33:30+03:00

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Трагедией едва не закончилась поездка трех школьников на мопеде в брянском поселке Белые Берега. Около половины пятого днем 21 мая ребята, двоим из которых исполнилось 12 лет, а третьему - всего восемь, решили прокатиться на мопеде. Технику им одолжил 34-летний местный житель. Дети катались по улице Вокзальной и не справились с управлением. Мопед оказался в кювете, а ребята – в машине "скорой".

У 12-летнего водителя мопеда медики диагностировали многочисленные ссадины на лице. У 8-летнего пассажира - ссадины на пояснице и коленях. Второй пассажир, которому 12 лет, отделался испугом.

- После дополнительного обследования в больнице дети вернулись домой без назначения лечения, - рассказывают в ОГИБДД УМВД РФ по Брянску. - На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что 12-летний школьник со своим младшим 8-летним братом пригласил своего друга покататься на мопеде. Подросток не справился с управлением и съехал в кювет.

Полицейские нашли владельца мопеда - 34-летнего жителя поселка Белые Берега. На мужчину составили административный протокол, за то что он разрешил сесть за руль подросткам без водительских прав. Теперь брянцу грозит штраф в 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU