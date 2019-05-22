2019-05-22T12:28:21+03:00
Общество

На заводе в Комаричском районе под мешками с сахаром погибла 48-летняя женщина

Следователи завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Следователи выяснят, кто был ответственным за безопасность сотрудников на предприятии.Следователи выяснят, кто был ответственным за безопасность сотрудников на предприятии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели 48-летней женщины на заводе в Комаричском районе.

Трагедия произошла 21 мая в поселке Лопандино. Во время погрузки на работницу упали мешки с сахаром. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

- После выяснения всех обстоятельств происшедшего следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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