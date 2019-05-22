В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гроз и сильного ветра
Ухудшение погоды ожидается 22 мая
Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области в среду, 22 мая, прогнозируют ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.
Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.
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ИСТОЧНИК KP.RU