2019-05-22T11:14:58+03:00
Общество

В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гроз и сильного ветра

Ухудшение погоды ожидается 22 мая
Мария Дедкова
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Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области в среду, 22 мая, прогнозируют ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.

Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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