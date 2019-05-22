В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гроз и сильного ветра

22 Май 11:14 2019-05-22T11:14:58+03:00

Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области в среду, 22 мая, прогнозируют ухудшение погоды. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.

Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU