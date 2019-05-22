На проспекте Московском в Брянске столкнулись два автомобиля: пострадала шестимесячная девочка

22 Май 10:28 2019-05-22T10:28:28+03:00

Один из автомобилистов не уступил дорогу. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Ребенка с травмой головы и переломом черепа госпитализировали

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В Брянске на проспекте Московском во вторник, 21 мая, столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель "Мерседес Бенц" ехал по дороге дублеру со стороны проспекта Московского, поворачивая на переулок Полесский. Автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Ауди -80" под управлением 26-летнего мужчины.

В ДТП пострадала шестимесячная пассажирка второй иномарки. Девочку с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, перелом теменной кости" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU