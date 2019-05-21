Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства брянской области в республику армения (г. Ереван, г. Цахкадзор).

21 Май 18:27 2019-05-21T18:30:02+03:00

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В рамках государственной поддержки оказываемой Центром координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического развития Брянской области в период с 31 мая по 03 июня 2019 года пройдет бизнес-миссия представителей экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона в Республику Армения (г. Ереван, г. Цахкадзор).

Участие в бизнес-миссии примут следующие субъекты МСП Брянской области: ООО «Ньютек»; ООО «Забава-Спорт»; ООО «Юамет»; ИП Фащилин В.А.

Сопровождение и организационную поддержку в ходе бизнес-миссии будут осуществлять представители Центра координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области и Союза «Брянская торгово-промышленная палата».

В ходе бизнес-миссии представители субъектов МСП региона примут участие в мероприятиях V Юбилейного Международного бизнес-форума «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: АРМЕНИЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО», который пройдет в г. Цахкадзор.

В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с представителями ТПП Республики Армения и г. Еревана, Торговым представителем РФ в Республике Армения, B2B встречи по профильным направлениям участников бизнес-миссии в рамках организуемой биржи-контактов с представителями бизнес-сообщества Республики Армения, представителями Государственного комитета по градостроительству при Правительстве Республики Армения, , Министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения, Управления строительства и благоустройства аппарата мэрии г. Ереван, Союзом строителей Армении и др.

Основные цели мероприятия — это организация переговоров между представителями компаний региона с участниками из стран Евразийского экономического союза в целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества; нахождение новых деловых связей; обсуждение важнейших экономических вопросов с представителями правительства; расширение сферы бизнес деятельности; диалог с представителями власти на предмет взаимодействия в вопросе увеличения экспорта из ЕАЭС; содействие интернационализации малого и среднего бизнеса Брянской области в выходе на международные и межрегиональные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU