23 мая на улице Крахмалева в Брянске пройдут сплошные проверки водителей
Полицейские будут дежурить с 7.15 до 7.45
Проверки пройдут в рамках оперативно-профилактической акции "Внимание - дети!".Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
23 мая в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Они пройдут в рамках оперативно-профилактической акции "Внимание - дети!", сообщают в городской Госавтоинспекции. Полицейские будут дежурить на улице Крахмалева в районе детского сада № 122 "Лучистый" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU