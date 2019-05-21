23 мая на улице Крахмалева в Брянске пройдут сплошные проверки водителей

21 Май 18:17 2019-05-21T18:17:58+03:00

Полицейские будут дежурить с 7.15 до 7.45

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23 мая в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Они пройдут в рамках оперативно-профилактической акции "Внимание - дети!", сообщают в городской Госавтоинспекции. Полицейские будут дежурить на улице Крахмалева в районе детского сада № 122 "Лучистый" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU