2019-05-21T18:06:07+03:00
Общество

В этом году на ремонт школ и детсадов Брянска выделили 90 миллионов рублей

На эти деньги отремонтируют крыши, спортзалы и столовые
Мария Дедкова
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Большая часть денег пойдет на ремонт крыш.Большая часть денег пойдет на ремонт крыш.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году на ремонт детских садов и школ Брянска потратят 90 миллионов рублей. Об этом на совещании при главе Брянской городской администрации рассказал начальник управления образования Иван Потворов.

68 миллионов рублей пойдут на ремонт крыш в 25 детских садах, в 24 школах и Центре детско-юношеского туризма.

На оставшиеся деньги планируют заменить инженерные коммуникации в 4 детских садах и 7 школах, санузлы в 7 школах, столовые в 4 детских садах и 1 школе, спортзалы в 6 школах.

4 школах и 1 детском саду заменят потолки и полы. Прогулочные веранды установят в 2 детсадах. Ограждением оборудуют 1 школу и 1 детсад. Ремонт крыльца с обустройством пандусов проведут в 1 школе, 2 детских садах и в Центре внешкольной работы Бежицкого района.

Ремонт проведут во время летних каникул, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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