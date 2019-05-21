2019-05-21T17:21:48+03:00
Общество

В Брасовсом районе пройдет праздник «Под сенью Брасовских аллей»

Он будет длиться три дня
Мария Дедкова
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Зрителей ждет увлекательная программа.Зрителей ждет увлекательная программа.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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С 14 по 16 июня в брянском поселке Локоть пройдет праздник «Под сенью Брасовских аллей», посвященный дому Романовых.

14 мая откроется фотовыставка, посвященная 90-летию со дня образования Брасовского района, «Брасовский район: летопись продолжается». В местном доме культуры состоится фестиваль-конкурс русского романса «Локотские дивные аллеи».

Продолжится праздник уже 15 июня. В 8.00 запланирован крестный ход памяти Михаила Романова.

В полдень стартует торжественная церемония открытия праздника. На сцене выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Лариса Макарская, Славич Мороз, Юлия Моргоева, Сергей Петрищев и Альберт Жалилов. Здесь же наградят победителей конкурса русского романса «Локотские дивные аллеи».

Весь день на улицах Локтя будут работать торговые ряды и аттракционы, а также выставка декоративно-прикладного искусства «Мастерская ремесел».

Завершится день концертом брянских артистов и фейерверком.

16 июня в Локте пройдет конно-спортивный праздник, посвященный дому Романовых (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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