В Брасовсом районе пройдет праздник «Под сенью Брасовских аллей»
С 14 по 16 июня в брянском поселке Локоть пройдет праздник «Под сенью Брасовских аллей», посвященный дому Романовых.
14 мая откроется фотовыставка, посвященная 90-летию со дня образования Брасовского района, «Брасовский район: летопись продолжается». В местном доме культуры состоится фестиваль-конкурс русского романса «Локотские дивные аллеи».
Продолжится праздник уже 15 июня. В 8.00 запланирован крестный ход памяти Михаила Романова.
В полдень стартует торжественная церемония открытия праздника. На сцене выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Лариса Макарская, Славич Мороз, Юлия Моргоева, Сергей Петрищев и Альберт Жалилов. Здесь же наградят победителей конкурса русского романса «Локотские дивные аллеи».
Весь день на улицах Локтя будут работать торговые ряды и аттракционы, а также выставка декоративно-прикладного искусства «Мастерская ремесел».
Завершится день концертом брянских артистов и фейерверком.
16 июня в Локте пройдет конно-спортивный праздник, посвященный дому Романовых (0+).
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ИСТОЧНИК KP.RU