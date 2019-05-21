2019-05-21T16:47:33+03:00
Общество

Проспект Ленина в Брянске начнут ремонтировать вечером 21 мая

Автомобилистов предупредили о затруднении дорожного движения
Мария Дедкова
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Работы ведут ночью, чтобы не создавать помех автомобилистам.Работы ведут ночью, чтобы не создавать помех автомобилистам.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске ремонт проспекта Ленина планируют начать после 21.00 во вторник, 21 мая. Здесь будут снимать асфальт. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях дорожного движения. Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и планировать маршрут передвижения.

К слову, ночью 20 мая старый асфальт снимали на улице Ново-Советской. Работы здесь завершили практически завершены. А вот на улице Горбатова фрезеровку продолжат в ночь на 22 мая. Днем по улице Горбатова продолжаются работы по обустройству тротуаров. Также к устройству тротуаров подрядчик приступает на улице Красный Маяк, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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