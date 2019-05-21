Награждены авторы сценариев

21 Май 14:39 2019-05-21T14:42:43+03:00

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По словам организатора межрегионального конкурса сценариев социальной рекламы, ежегодно в нашей стране в дорожно-транспортных происшествиях погибает небольшой населенный пункт. В 2018 году на территории нашей страны зарегистрировано 168 099 ДТП. В них ранено 124 853 человека, погибло – 18 214. Чтобы поменять эту тенденцию не только силами Госавтоинспекции, но и общества в целом, был проведен конкурс, в котором приняли участие 32 муниципальных образования из Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Московской, Ивановской, Вологодской, Омской, Самарской, Волгоградской областей, Республики Мордовия и города Москвы.

11 членов жюри из 6 регионов нашей страны определили победителей из авторов 86 сценариев.

Третье место завоевал сценарий, призывающий родителей заботиться о своих детях и использовать автомобильное детское кресло. Призыв основан на животном инстинкте. Звери проявляют заботу о потомстве, гарантируя его выживание.

Второе место в конкурсе, по мнению жюри, завоевал сценарий, в реализации которого должна использоваться песочная анимация. В картинах художника на песке предстают образы водителя, всматривающегося в темноту, и пешеходов со светоотражающими элементами на одежде. Слоган сценария: «Не будь человеком невидимкой».

Условия конкурса предусматривали реализацию сценария-победителя. Презентация ролика прошла на торжественном мероприятии подведения итогов, где председатель жюри глава города Брянска Александр Хлиманков вручил награды Дудиной Наталье Александровне (г. Орел) – за третье место, Смирновой Наталье Васильевне (с. Ичалки, Республика Мордовия) – за второе место, Гришину Александру Владимировичу (г. Брянск) – за первое место.

– По озвученной сегодня статистике, в нашей стране в ДТП погибло больше восемнадцати тысяч человек за прошлый год, это больше, чем унесла афганская война за 10 лет. Зачастую, цена человеческой жизни – простая осторожность. Если в моем детстве нас учили правилам в устной форме, которые повторяли так часто, что они записывались в подсознание, то современным детям, конечно, ближе и понятнее смотреть видео. Мы рады таким инициативам, которые действенно привлекают внимание к безопасности. Я благодарю всех участников конкурса, коллег по жюри, организаторов. Приятно, что забота о жизни и безопасности наших жителей объединяет такое количество людей из разных уголков нашей страны, - сказал Александр Хлиманков.

В Брянске ДТП происходят каждый день. За 2018 год в 510 ДТП ранены 592 человека, погибли – 25.

– Именно неравнодушное отношение позволяет нам объединять усилия представителей власти, полиции, бизнеса, представителей общественности в очень нужном и важном деле защиты наших сограждан, обеспечения безопасности дорожного движения, - отметил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области Сергей Королев.

– Мне было приятно читать и оценивать сценарии, авторы которых – творческие неравнодушные личности, которые осознают важность безопасности на дорогах. Хотелось бы, чтобы такая социальная реклама занимала больше места в нашей жизни, - сказала заместитель руководителя УФАС по Брянской области, член жюри межрегионального конкурса Наталья Новикова.

– В конкурсе приняли участие помимо сотрудников ГИБДД и других подразделений полиции разных регионов, представители муниципалитета, госучреждений и организаций. И только такая широкая консолидация в решении вопросов дорожной безопасности позволяет снижать аварийность и сохранять жизни, - подчеркнул организатор Игорь Артюшков.

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Ролик "Призрак в автомобиле".

ИСТОЧНИК KP.RU