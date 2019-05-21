Трое брянцев похитили мужчину и требовали у его родственников выкуп
Трое брянцев похитили мужчину и требовали у его родственников выкуп. Резонансное преступление произошло 18 мая.
По версии следствия, в тот день трое мужчин похитили жителя Брянска. На машине горожанина отвезли в Новозыбков.
- Там брянца держали в одном из помещений, требуя от родственников похищенного выкуп, - рассказывают в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Брянской области. - Однако злоумышленникам не удалось уйти от наказания. Их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Следователи выясняют подробности похищения. По факту преступления завели уголовное дело за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений с применением насилия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU