В брянском селе две лжемедработницы обокрали 92-летнюю пенсионерку

21 Май 12:59 2019-05-21T12:59:52+03:00

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Ровно сутки потребовались полицейским, чтобы найти двух аферисток, которые обокрали 92-летнюю пенсионерку из Старобского района.

На днях к пожилой жительнице села Невзорово заглянули две посетительницы. Они вошли в дом через незапертую дверь. Представились медицинскими работниками.

- Пока одна из незнакомок отвлекала пенсионерку расспросами о ее здоровье, вторая – якобы проверяла условия проживания, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Через несколько часов после ухода "медработниц" пенсионерка заметила пропажу 23 тысяч рублей из тайника.

Женщина вызвала полицейских. Уже на следующих день стражи порядка задержали подозреваемую в краже 32-летнюю жительницу Новозыбковского района. Она призналась в краже и пообещала вернуть похищенные деньги.

На уже судимую женщину завели уголовное дело по статье "Кража". Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

А в полиции просят быть бдительными при общении с незнакомцами работниками какой бы службы они не представлялись. И просят брянцев без крайней необходимости не впускать их в свой дом. Если такая ситуация произошла, не оставляйте визитеров одних в помещении.

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ИСТОЧНИК KP.RU