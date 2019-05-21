2019-05-21T12:04:05+03:00
Происшествия

На улице Бежицкой в Брянске автомобилистка врезалась в столб: пострадал годовалый малыш

К счастью, ребенок не получил серьезных травм
Мария Дедкова
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Медики, осматривавшие малыша, назначили ему лечение и отпустили домой. Фото: УГИБДД по Брянской областиМедики, осматривавшие малыша, назначили ему лечение и отпустили домой. Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Брянске на улице Бежицкой утром в понедельник, 20 мая, произошло ДТП. В столб врезалась иномарка "Мерседес Бенц", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летняя автомобилистка ехала со стороны улицы 3 Интернационала в сторону улицы Степной и не справилась с управлением.

В ДТП пострадал годовалый пассажир машины. Малыш получил многочисленные ушибы и ссадины. Медики, осматривавшие ребенка, назначили ему лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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