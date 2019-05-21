Жительница Новозыбкова пыталась устроиться на работу в полицию с поддельным дипломом
33-летнюю уроженку Новозыбкова осудили за использование поддельного документа.
16 октября прошлого года горожанка пыталась устроиться на работу в ОГИБДД МО МВД России «Новозыбковский».
- В отдел кадров женщина предоставила диплом Московского государственного открытого университета, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако в вузе заявили, что данная гражданка обучение не проходила, диплом не получала.
Выяснилось, что «корочку» жительнице Новозыбкова купила ее ныне покойная мать в Москве в 2008 году.
Суд приговорил виновную к штрафу в 10 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU