2019-05-21T11:19:30+03:00
Политика

«Российский Азимут» в Брянске поддержал Борис Пайкин

Брянские призеры турнира по спортивному ориентированию получили подарки от ЛДПР
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Обладателями подарков от БРО ЛДПР стали более полусотни призеров массовых соревнований «Российский Азимут».Обладателями подарков от БРО ЛДПР стали более полусотни призеров массовых соревнований «Российский Азимут».
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Ежегодные соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прошли в Брянске в роще «Соловьи» уже в восьмой раз. Подарки для участников состязаний предоставило Брянское региональное отделение ЛДПР. Спортсмены соревновались в 16 возрастных категориях среди девочек и мальчиков, юношей и девушек, мужчин и женщин.

Всего обладателями подарков от регионального отделения партии, которая поддерживает занятия физкультурой и спортом, пропагандирует активный отдых, стали более полусотни призеров массовых соревнований «Российский Азимут». Самые юные участники турнира, вошедшие в шестерку лучших «Российского Азимута» на своих дистанциях, получили практичные рюкзаки с бейсболками и футболками для активного отдыха, тетради и ручки. Взрослые участники, отличившиеся на соревнованиях, были награждены вместительными спортивными сумками от ЛДПР, укомплектованными кепками и футболками.

В этом году общий старт ровно в полдень был дан в 74 субъектах РФ. Эти состязания входят в тройку таких самых массовых Всероссийских стартов, как «Кросс нации» и «Лыжня России». В парке имени тысячелетия Брянска на старт дистанции вышли более 800 участников в возрасте от 8 до 80 лет. Кстати, призы от координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Бориса Пайкина получили и самые юные участники всероссийских соревнований по спортивному ориентированию.

https://bryansk.ldpr.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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