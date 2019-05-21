2019-05-21T10:27:45+03:00
Общество

В Брянске приступили к созданию центра для одаренных детей

Мини-«Сириус» появится в следующем году
Мария Дедкова
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В «Сириусе» смогут заниматься 100 талантливых ребят.В «Сириусе» смогут заниматься 100 талантливых ребят.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске приступили к созданию центра для одаренных детей «Сириус». Сейчас ведут разработку проектно-сметной документации для будущего центра. Планируется, что его откроют в 2020 году. Об этом говорили на совещании с заместителями губернатора, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В «Сириусе» смогут заниматься 100 талантливых ребят. Центр будет включать в себя: кампус для проживания детей, коворкинг, лекторий, зону для проектной деятельности, компьютерные классы, интернет-кафе, кабинеты для аудиторных занятий, медиатеку, шахматную зону, сцену, художественную мастерскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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