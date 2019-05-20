21 мая на проспекте Ленина в Брянске ограничат движение и парковку

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-20T18:32:58+03:00

Напомним, до 24 мая будет временно ограничена парковка на территории, прилегающей к областной филармонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске 21 мая частично ограничат движение у дома №23 на проспекте Ленина. Это связано с проведением работ по ремонту газопровода, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и при необходимости использовать пути объезда.

Напомним, до 24 мая будет временно ограничена парковка на территории, прилегающей к областной филармонии. До этого времени в Брянске будет проходить фестиваль «Театр+»

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ИСТОЧНИК KP.RU