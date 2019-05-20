Брянцы заплатили почти 18 миллиардов рублей налогов
Это на 26 процентов больше, чем в прошлом году
В федеральный бюджет из всех средств перечислили семь миллиардов рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К началу мая брянцы выплатили 17,8 миллиарда рублей налогов. Это на 25,7% больше, чем за то же время в прошлом году.
Основная часть поступивших средств - НДФЛ (4,5 миллиарда рублей). Это на 6,1% больше по сравнению с 2018 годом, сообщают в пресс-службе УФНС по Брянской области.
На втором месте - налог на прибыль организаций, который составил 2,7 миллиарда рублей.
По имущественным налогам брянцы заплатили 1,8 миллиарда рублей.
В федеральный бюджет из всех средств перечислили семь миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU