2019-05-20T18:19:39+03:00
Экономика

Брянцы заплатили почти 18 миллиардов рублей налогов

Это на 26 процентов больше, чем в прошлом году
Мария Дедкова
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В федеральный бюджет из всех средств перечислили семь миллиардов рублей.В федеральный бюджет из всех средств перечислили семь миллиардов рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К началу мая брянцы выплатили 17,8 миллиарда рублей налогов. Это на 25,7% больше, чем за то же время в прошлом году.

Основная часть поступивших средств - НДФЛ (4,5 миллиарда рублей). Это на 6,1% больше по сравнению с 2018 годом, сообщают в пресс-службе УФНС по Брянской области.

На втором месте - налог на прибыль организаций, который составил 2,7 миллиарда рублей.

По имущественным налогам брянцы заплатили 1,8 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет из всех средств перечислили семь миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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