Жительницу Брянска будут судить за аферу с детскими пособиями на 1 миллион рублей
Жительница Брянска пойдет под суд за крупное мошенничество с детскими выплатами.
По версии следствия, горожанка в январе 2016 года предоставила работодателю документы о том, что она якобы вместе с сыном живет в зоне с правом на отселение.
- Больше 2,5 лет жительница Брянска незаконно получала пособие по уходу за ребенком в двойном размере, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Таким образом, подозреваемая похитила из бюджета около одного миллиона рублей.
Уголовное дело горожанки в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU