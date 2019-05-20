2019-05-20T17:51:26+03:00
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Брянская библиотека имени Валентина Динабургского отметила 60-летний юбилей

С днем рождения учреждение поздравили городские и областные власти, а также читатели
Мария Дедкова
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25 июля 2017 года библиотеке №4 присвоили имя выдающегося брянца Валентина Динабургского.25 июля 2017 года библиотеке №4 присвоили имя выдающегося брянца Валентина Динабургского.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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20 мая в Брянске библиотека № 4 имени Валентина Динабургского отметила 60-летний юбилей.

Поздравить сотрудников учреждения пришли областные и городские власти, творческие коллективы города, а также преданные читатели, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Библиотека №4 находится на переулке Металлистов в Бежицком районе. Ее читателями являются около четырех тысяч человек, в год ее посещают около 17 тысяч брянцев. Книжный фонд насчитывает свыше 40 тысяч изданий.

25 июля 2017 года библиотеке №4 присвоили имя выдающегося брянца Валентина Динабургского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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