В Брянске завершили строительство ливневки на проспекте Московском
В Брянске закончили строительство ливневой канализации на проспекте Московском. Строители сняли последние заглушки, которые сдерживали прием и отвод воды.
Подрядной организации осталось заасфальтировать несколько небольших участков вокруг приемных колодцев.
- Пока за работой ливневки будут следить специалисты, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - При необходимости они проведут корректировку.
Напомним, на Московском проспекте впервые проложили ливневую канализацию. Строительство началось в 2017 году, работы велись в три этапа. На это потратили 91 миллион рублей. Еще 100 миллионов рублей на обновление асфальта и тротуаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU