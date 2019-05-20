2019-05-20T16:46:06+03:00
Общество

В Брянске завершили строительство ливневки на проспекте Московском

За ее работой пока наблюдают специалисты
Мария Дедкова
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Рабочим осталось заасфальтировать несколько небольших участков вокруг приемных колодцев.Рабочим осталось заасфальтировать несколько небольших участков вокруг приемных колодцев.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске закончили строительство ливневой канализации на проспекте Московском. Строители сняли последние заглушки, которые сдерживали прием и отвод воды.

Подрядной организации осталось заасфальтировать несколько небольших участков вокруг приемных колодцев.

- Пока за работой ливневки будут следить специалисты, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - При необходимости они проведут корректировку.

Напомним, на Московском проспекте впервые проложили ливневую канализацию. Строительство началось в 2017 году, работы велись в три этапа. На это потратили 91 миллион рублей. Еще 100 миллионов рублей на обновление асфальта и тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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