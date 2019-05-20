В брянскую колонию привезли мощи Святителя Спиридона и Матроны Московской
Осужденные смогли приложиться к святыням
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В Брянскую колонию №6 доставили мощи Святителя Спиридона и святой Матроны Московской.
Святыни представили в приходском храме в честь Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Сотрудники и осужденные смогли посетить храм, приложиться к мощам, поставить свечи, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU