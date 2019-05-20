2019-05-20T14:08:44+03:00
Спорт

Брянец Кирилл Красный стал серебряным призером чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике

В сумме спортсмен поднял 278 килограммов
Мария Дедкова
Поделиться:
Серебряный призер чемпионата ЦФО Крилл Красный (слева) Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд.Серебряный призер чемпионата ЦФО Крилл Красный (слева) Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд.
Изменить размер текста:

Брянский тяжелоатлет Кирилл Красный занял второе место на чемпионате ЦФО. Соревнования, на которых отличился наш земляк, завершились на днях во Владимире.

Кирилл Красный выступал в весовой категории до 73 килограммов. Воспитанник тренера Николая Евсеева в рывке взял вес в 125 килограммов. В толчке брянец поднял 153 килограмма. В сумме получилось - 278 килограммов. Этого было достаточно для «серебра», пояснили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24