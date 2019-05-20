Брянец Кирилл Красный стал серебряным призером чемпионата ЦФО по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-20T14:08:44+03:00

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Брянский тяжелоатлет Кирилл Красный занял второе место на чемпионате ЦФО. Соревнования, на которых отличился наш земляк, завершились на днях во Владимире.

Кирилл Красный выступал в весовой категории до 73 килограммов. Воспитанник тренера Николая Евсеева в рывке взял вес в 125 килограммов. В толчке брянец поднял 153 килограмма. В сумме получилось - 278 килограммов. Этого было достаточно для «серебра», пояснили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU